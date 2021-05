Atalanta-Milan: Mandzukic, arma in più del Diavolo? | Serie A News (Di martedì 18 maggio 2021) Mario Mandzukic, attaccante rossonero, cercherà in Atalanta-Milan il suo primo gol con il Diavolo. Per la Champions e per la conferma Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 maggio 2021) Mario, attaccante rossonero, cercherà inil suo primo gol con il. Per la Champions e per la conferma

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan ha compromesso il cammino #Champions a SanSiro. Nel girone di ritorno solo 3 vittorie con Genoa, Crotone… - AntoVitiello : Grossa delusione per il #Milan che spreca una grande occasione di qualificarsi in #Champions. Ora serve l'impresa i… - SimoneGambino : UFFICIALE - Atalanta-Milan, Napoli-Verona, Bologna-Juventus domenica 23 maggio ore 20.45 - DexDevil84 : @RossoneroCinico Per me l'Atalanta non lo trita il Milan attuale (che non è quello bloccato di domenica). Poi magar… - Vankue : @tutticonvocati @Perri57 Inutile pensare cosa farebbe l’Atalanta. Il #Milan deve giocare la partita della vita, com… -