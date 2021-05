Atalanta-Juventus, Pirlo: “Vogliamo portare a casa il trofeo. Futuro? Ci sarà tempo per parlarne” (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della finale di Coppa Italia 2020/2021 contro l’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa: “L’Atalanta ti costringe a prendere il ritmo, lo sappiamo e siamo pronti ad affrontarlo. Non credo che sarà una partita molto diversa dalle altre due. Abbiamo vinto la finale con due partite combattute contro l’Inter. Vogliamo davvero portare a casa questo trofeo. Bonucci ha un problema al ginocchio e domani non sarà disponibile. L’aspetto mentale non cambierà, pensiamo solo alla finale. Quel che è successo è passato, fino a domani sera dovremo pensare solo a portare a casa il trofeo. Futuro? Ho già risposto ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico della, Andrea, alla vigilia della finale di Coppa Italia 2020/2021 contro l’, ha parlato in conferenza stampa: “L’ti costringe a prendere il ritmo, lo sappiamo e siamo pronti ad affrontarlo. Non credo cheuna partita molto diversa dalle altre due. Abbiamo vinto la finale con due partite combattute contro l’Inter.davveroquesto. Bonucci ha un problema al ginocchio e domani nondisponibile. L’aspetto mentale non cambierà, pensiamo solo alla finale. Quel che è successo è passato, fino a domani sera dovremo pensare solo ail? Ho già risposto ...

