Atalanta-Juventus | Pirlo | “C’è voglia di alzare questo trofeo Futuro? Penso solo a vincere domani”

Leggi su mediagol

(Di martedì 18 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della, Andrea.Mancano poco più di ventiquattro ore alla finalissima di Coppa Italia,, in programma- mercoledì 19 maggio - al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia: calcio d'inizio alle ore 21.00. Alla vigilia della super sfida contro la compagine orobica, il tecnico bianconero, Andrea, ha presentato la gara contro la compagine allenata da Gian Piero Gasperini, nel corso della consueta conferenza pre-gara. In sala stampa, al fianco del coach di Flero, anche il capitano della, Giorgio Chiellini. Di Seguito le dichiarazioni del tecnico della "Vecchia Signora".CHIAVE TATTICA - "Gara più chiusa essendoci unin palio? Non credo, quando trovi l'sai ...