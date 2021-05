Atalanta-Juventus | l’appello del prefetto di Bergamo ai tifosi

Leggi su sportface

(Di martedì 18 maggio 2021) “Mi appello al senso di responsabilità dei bergamaschi, che fino adesso hanno dimostrato di averne, a tutela della propria salute e di quella altri”. E’ questolanciato da Enrico Ricci,di, in seguito alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e in vista della finalissima di Coppa Italia di domani sera a Reggio-Emilia. La preoccupazione perè più relativa ainerazzurri, che in caso di vittoria potrebbero riempire il centro di. Per questo motivo la Prefettura dioggi ha deciso di potenziare la presenza delle forze dell’ordine nel centro die ai caselli autostradali della provincia. Chi daandrà a Reggio potrà ...