Atalanta-Juventus, Freuler suona la carica: "Vogliamo un titolo, nessuna paura"

Remo Freuler ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Juventus, finale della Coppa Italia 2020/2021 in programma domani sera al Mapei Stadium. "Da anni lavoriamo per un trofeo, la vittoria domani vorrebbe dire tantissimo – ha spiegato il centrocampista della Dea – Non siamo favoriti, è una finale e lotteremo per vincere e dare una gioia ai nostri tifosi che tornano a vederci allo stadio. paura? Assolutamente no, siamo molto carichi perchè un trofeo è un valore aggiunto sia per il club che per i giocatori." SportFace.

