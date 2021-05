Atalanta-Juventus | Chiellini | “Siamo pronti | vogliamo vincere questo trofeo Ultima finale per me? Rispondo così”

(Di martedì 18 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della, Andrea Pirlo.Mancano poco più di ventiquattro ore alla finalissima di Coppa Italia,, in programma domani - mercoledì 19 maggio - al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia: calcio d'inizio alle ore 21.00. Alla vigilia della super sfida contro la compagine orobica, in sala stampa, al fianco del tecnico bianconero, Andrea Pirlo, anche il capitano Giorgio. Di Seguito le dichiarazioni del difensore della "Vecchia Signora".CONDIZIONE MENTALE - ". Questa è una gara a sé, a prescindere dai risultati delle ultime gare. C'è voglia diun, non è mai scontato arrivare a certe sfide. Le ultime due vittorie ci hanno dato una spinta importante che ci fa ben sperare per il ...

Advertising

RadioItalia : .@NaliOfficial cantarà l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus il 19 maggio. 4m… - juventusfc : Eye ?? on ?? Il cammino dell'@Atalanta_BC verso la Finale: - SimoneGambino : UFFICIALE - Atalanta-Milan, Napoli-Verona, Bologna-Juventus domenica 23 maggio ore 20.45 - 11contro11 : Coppa Italia: #Atalanta-#Juventus, la conferenza di Pirlo #SerieA #11contro11 - MCalcioNews : Atalanta, Gasperini: 'Contro la Juventus non puoi essere favorito. Se la battiamo faremo una grande festa'… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juventus

Lo ha detto il tecnico dell', Gian Piero Gasperini, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la, in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. "Non è giusto che ...Un occhio alla corsa Champions, un altro alla finale di Coppa Italia con l': lasi gioca tanto in pochi giorni e, nonostante le mille difficoltà, ha l'opportunità di congedarsi dalla stagione 2020/2021 con il secondo trofeo stagionale in bacheca dopo la ...Pirlo e Chiellini sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: ecco le loro parole ...Ospite di Radio Marte, il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato la corsa al quarto posto: "Ad una giornata dalla fine, chi rischia di più di restare fuori dalla Champions League? A questo punto ...