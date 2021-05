Atalanta-Juve | Gasp | “Crediamo di poter vincere | ma non siamo favoriti”

(Di martedì 18 maggio 2021) “di, ma non. Contro lantus non puoi essere favorito. È come il Real Madrid, sono squadra costruite con ambizioni e traguardi diversi. Al di là del risultato in campionato, resta una grande squadra con giocatori molto forti”. Così l’allenatore dell’, Gian Pieroerini, alla vigilia della finale di Coppa Italia che mercoledì sera vedrà di fronte i nerazzurri e lantus. “Quest’annostati bravi, non eravamo mai arrivati davanti a loro anche perché hanno sempre vinto – le parole del tecnico -. Ciripetuti e loro non hanno fatto come gli altri anni, ma questo non significa che la squadra e i giocatori non siano di valore. Significa solo ...

Dove è più forte l'rispetto a due anni fa, quando perse in finale contro la Lazio? E' ... Il suo nome compare tra i papabili per la panchina delladel futuro. Se la chiamassero? Se ...In più, quest'anno l'è stata anche migliore della. "Siamo stati bravi, per la prima volta arriveremo davanti alla Juventus in campionato. Ma non significa che loro non abbiano giocatori ...Reggio Emilia, 18 mag. (Adnkronos) - "Bonucci non giocherà domani, ha avuto un problema al ginocchio, quasi una distorsione, in una partitella in allenamento e domani non sarà a disposizione". Lo ha d ...Gasperini rincorre una Coppa Italia che a Bergamo manca dal 1963, ma l’allenatore nerazzurro è consapevole di aver già fatto l’impresa. “Sarebbe una bella ...