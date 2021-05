Atalanta, deroga per chi va alla partita: si potrà rientrare dopo le 23 (Di martedì 18 maggio 2021) Il Governo ha previsto una deroga per chi assisterà a Reggio Emilia alla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. I fortunati che nel giro di poche ore si sono accaparrati i biglietti per la Tim Cup, infatti, potranno rientrare dopo le 23, ricordando che proprio da mercoledì sera il coprifuoco è spostato di un’ora, dalle 22 alle 23 per tutti. Per i tifosi ci sarà il tempo per rientrare a casa. Intanto ribadiamo l’appello del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, del presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e della società nerazzurra a rispettare le regole e a evitare assembramenti. Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) Il Governo ha previsto unaper chi assisterà a Reggio Emiliafinale di Coppa Italia trae Juventus. I fortunati che nel giro di poche ore si sono accaparrati i biglietti per la Tim Cup, infatti, potrannole 23, ricordando che proprio da mercoledì sera il coprifuoco è spostato di un’ora, dalle 22 alle 23 per tutti. Per i tifosi ci sarà il tempo pera casa. Intanto ribadiamo l’appello del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, del presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e della società nerazzurra a rispettare le regole e a evitare assembramenti.

