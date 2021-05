Ascolti tv, ultima puntata di “Chiamami Ancora Amore” con oltre 3 milioni (Di martedì 18 maggio 2021) È andata in onda l’ultima puntata della fiction di Rai Uno È andata in onda ieri sera, lunedì 17 maggio, l’ultima puntata della fiction di Rai Uno, “Chiamami Ancora Amore” che ha coinvolto 3.719.000 spettatori pari al 16.5% di share. Alle spalle, per Ascolti ma con uno share superiore, la nuova puntate dell‘Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 ha raccolto 2.994.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Rai2 Prima di lunedì ha registrato 1.001.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Atomica bionda ha intrattenuto 1.172.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Report, che conferma i dati di queste settimane, ha raccolto davanti al video 2.610.000 spettatori pari ad uno share dell’11%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 867.000 spettatori con il 4.8% di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 maggio 2021) È andata in onda l’della fiction di Rai Uno È andata in onda ieri sera, lunedì 17 maggio, l’della fiction di Rai Uno, “Chiamami” che ha coinvolto 3.719.000 spettatori pari al 16.5% di share. Alle spalle, perma con uno share superiore, la nuova puntate dell‘Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 ha raccolto 2.994.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Rai2 Prima di lunedì ha registrato 1.001.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Atomica bionda ha intrattenuto 1.172.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Report, che conferma i dati di queste settimane, ha raccolto davanti al video 2.610.000 spettatori pari ad uno share dell’11%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 867.000 spettatori con il 4.8% di ...

