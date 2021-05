Ascolti tv ieri 17 maggio | Isola in calo Chiude Chiamami Ancora Amore

Advertising

361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera - davidemaggio : #AscoltiTV di ieri, lunedì 17 Maggio 2021. Chiamami Ancora Amore chiude a 3,7 milioni (16.5%), l’Isola sotto i 3… - trashtvstellare : Ieri, forse, una delle puntate che mi è piaciuta di più... ma credo che ormai l'andamento degli ascolti rimarrà sempre questo #isola - Giovann61310947 : RT @Giovann61310947: @prelemi_54 Ma vi rendete conto che ieri sera tutti hanno mangiato tranne fariba, e nessuno dice niente, ma perché tra… - DavidePaggiarin : @FrancescaCphoto @paologaio71 @ItPio @stevevicrn @mcalcan @VincenzoOrab96 @simo_bass Sorvola pure!!! Ieri sera ne h… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Numeri altalenanti per il reality di Ilary Blasi. La serie di Rai1 con Greta Scarano e Simone Liberati chiude senza ...tv, 17 maggio: dati auditel finale Chiamami ancora amore, Isola dei Famosi, Report Qui di seguito i programmi andati in ondasera, lunedì 17 maggio , sulle principali reti televisive: su ...Sono disponibili i dati degli ascolti della diciottesima puntata dell'Isola 15.Ieri sera, lunedì 17 maggio, è andata in onda la diciottesima ...Numeri altalenanti per il reality di Ilary Blasi. La serie di Rai1 con Greta Scarano e Simone Liberati chiude senza boom ...