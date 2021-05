Ascolti tv 17 maggio digital e pay: Verona-Bologna non infiamma, la strega Anne Hathaway in evidenza su Sky. Altre Mediaset al 9,1% in prima serata (Di martedì 18 maggio 2021) Ascolti tv, tematiche gruppi: Altre Rai 6,5% intera giornata e 6,4% prima serata; Altre Mediaset 8,1% e 9,14%. Niente match rilevanti per calcio o decisivi per la classifica per i meter lunedì 17 maggio. Su Sky in prima serata il posticipo Verona-Bologna, terminato due a due, ha avuto 261mila spettatori e l’1% di share. Su SkyCinema la prima tv de Le Streghe, firmata Robert Zemeckis e con Anne Hathaway protagonista della storia di Roald Dahl, ha conseguito complessivamente, primissime compreso, 262 mila spettatori. Tra le native digitali free ieri questi gli Ascolti in prima serata: ... Leggi su tvzoom (Di martedì 18 maggio 2021)tv, tematiche gruppi:Rai 6,5% intera giornata e 6,4%8,1% e 9,14%. Niente match rilevanti per calcio o decisivi per la classifica per i meter lunedì 17. Su Sky inil posticipo, terminato due a due, ha avuto 261mila spettatori e l’1% di share. Su SkyCinema latv de Le Streghe, firmata Robert Zemeckis e conprotagonista della storia di Roald Dahl, ha conseguito complessivamente, primissime compreso, 262 mila spettatori. Tra le nativei free ieri questi gliin: ...

Advertising

Ilsuperbo89 : @regole_senza @fabiofabbretti Io ho letto qua che l'#Isola ha perso in sovrapposizione, anche perché 3 milioni e 3.… - zazoomblog : Ascolti tv 17 maggio analisi: vince il finale happy ma non troppo di Greta Scarano. Ilary meglio al lunedì che al v… - StraNotizie : Isola dei Famosi, gli ascolti del 17 maggio: ecco quanto ha fatto la 18^ puntata - emabrue : Ascolti tv 17 maggio analisi: vince il finale happy, ma non troppo di Greta Scarano. Ilary meglio al lunedì che al… -