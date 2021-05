Ascolti tv 17 maggio analisi: vince il finale happy, ma non troppo di Greta Scarano. Ilary meglio al lunedì che al venerdì. Ranucci travolge Porro e Vespa (Di martedì 18 maggio 2021) Ascolti Tv Isola ieri: picco in Ascolti è stato alle 21.52 con 3,898 milioni di spettatori sulla clip dello scontro tra Matteo e Ignazio; il picco in share è stato all’1 con Awed, che battendo Isolde è diventato il leader E’ andata alla verifica decisiva dell’ultima puntata in una griglia apparentemente un po’ più facile (il calcio proponeva Verona-Bologna e c’erano tre film) Chiamami ancora amore. La fiction con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi tra i protagonisti, ieri – lunedì 17 maggio – ha ottenuto 3,7 milioni ed il 16,5% che costituiscono una dignitosa uscita di scena per un prodotto ben fatto ma che non ha sfondato; sette giorni la storia prima era calata a 3,5 milioni di spettatori ed il 15,3% di share perdendo il confronto in sovrapposizione con L’Isola dei ... Leggi su tvzoom (Di martedì 18 maggio 2021)Tv Isola ieri: picco inè stato alle 21.52 con 3,898 milioni di spettatori sulla clip dello scontro tra Matteo e Ignazio; il picco in share è stato all’1 con Awed, che battendo Isolde è diventato il leader E’ andata alla verifica decisiva dell’ultima puntata in una griglia apparentemente un po’ più facile (il calcio proponeva Verona-Bologna e c’erano tre film) Chiamami ancora amore. La fiction con, Simone Liberati e Claudia Pandolfi tra i protagonisti, ieri –17– ha ottenuto 3,7 milioni ed il 16,5% che costituiscono una dignitosa uscita di scena per un prodotto ben fatto ma che non ha sfondato; sette giorni la storia prima era calata a 3,5 milioni di spettatori ed il 15,3% di share perdendo il confronto in sovrapposizione con L’Isola dei ...

