Ascolti tv 17 maggio 2021 | cresce Chiamami ancora amore | cala L’Isola dei Famosi

(Di martedì 18 maggio 2021)tv: la fiction di Rai1 allunga sull’adventure reality di Canale5 Non ha i valori delle fiction che l’hanno preceduta, maieri sera ha guadagnato un po’ di, registrando su Rai1 il 16,5% di share media con 3,719 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la serie tv con Greta Scarano aveva raccolto il 15,3% e 3,5 milioni. Seconda posizione anche ieri perdeisu Canale5 con il 18,7% e 2,994 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa il 19% e 3,1 milioni. Medaglia di bronzo per Report su Rai3 con l’11% e 2,610 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 12% e 2,8 milioni.tv ...

Advertising

tvzoomitalia : #Ascoltitv 17 maggio 2021: cresce Chiamami ancora amore, cala L’Isola dei Famosi. Chiamami ancora amore 16,5%, il r… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 17 maggio 2021: cresce Chiamami ancora amore, cala L’Isola dei Famosi. Chiamami ancora amore 16,5%, il r… - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 17 maggio 2021 - tvblogit : Ascolti tv lunedì 17 maggio 2021 - davidemaggio : #AscoltiTV di ieri, lunedì 17 Maggio 2021. Chiamami Ancora Amore chiude a 3,7 milioni (16.5%), l’Isola sotto i 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti maggio

Numeri altalenanti per il reality di Ilary Blasi. La serie di Rai1 con Greta Scarano e Simone Liberati chiude senza ...tv, 17: dati auditel finale Chiamami ancora amore, Isola dei Famosi, Report Qui di seguito i programmi andati in onda ieri sera, lunedì 17, sulle principali reti televisive: su ...Numeri altalenanti per il reality di Ilary Blasi. La serie di Rai1 con Greta Scarano e Simone Liberati chiude senza boom ...Il 28 maggio c'è l'ultima puntata de Il paradiso delle signore 5. Ecco cosa accadrà e quando la fiction torna in onda ...