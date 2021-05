Arriva la buona notizia per ristoranti e bar. Ecco cosa succede e la data (Di martedì 18 maggio 2021) Buone notizie, ieri sera 17 maggio si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha deciso di approvare un nuovo decreto sulle riaperture, tra le novità che più erano attese l’anticipazione di alcune e lo slittamento del coprifuoco ad un’ora più tardi, le 23 invece che le attuali 22. Fiducia e Speranza Il Ministro Speranza ha fatto sapere sui social: La fiducia nella scienza e nelle sue evidenze è un faro irrinunciabile. I dati degli ultimi mesi hanno imposto scelte faticose, talvolta dolorose, oggi invece sono motivo di sollievo.Grazie alle misure adottate, alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all’impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture. Iniziamo da subito portando il coprifuoco alle 23 e definendo un percorso di ritorno all’attività per diversi settori vitali per il nostro Paese.Non dimentichiamo però ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 18 maggio 2021) Buone notizie, ieri sera 17 maggio si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha deciso di approvare un nuovo decreto sulle riaperture, tra le novità che più erano attese l’anticipazione di alcune e lo slittamento del coprifuoco ad un’ora più tardi, le 23 invece che le attuali 22. Fiducia e Speranza Il Ministro Speranza ha fatto sapere sui social: La fiducia nella scienza e nelle sue evidenze è un faro irrinunciabile. I dati degli ultimi mesi hanno imposto scelte faticose, talvolta dolorose, oggi invece sono motivo di sollievo.Grazie alle misure adottate, alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all’impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture. Iniziamo da subito portando il coprifuoco alle 23 e definendo un percorso di ritorno all’attività per diversi settori vitali per il nostro Paese.Non dimentichiamo però ...

