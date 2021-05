Arrestato in Slovenia (ed estradato) il latitante Angiolino Zandomeneghi: comprò i 120 immobili della Democrazia Cristiana (Di martedì 18 maggio 2021) VERONA – Un nome che viene dal passato della politica, quando ancora c’era la Democrazia Cristiana, o meglio, il partito bianco era ormai defunto, ma il suo patrimonio immobiliare era immenso. Lui, Angiolino Zandomeneghi, 63 anni, originario di Colognola ai Colli, in provincia di Verona, comperò per 1,8 milioni di euro qualcosa come 120 immobili, con l’approvazione – disse una dozzina di anni fa – di ciò che restava della nomenklatura scudocrociata. Adesso lo hanno Arrestato in Slovenia, a Capodistria. O meglio, l’arresto è avvenuto sei mesi fa, ma era stato tenuto segreto, in attesa dell’estradizione che ora è avvenuta. Ad individuarlo, con una brillante operazione di intelligence investigativa, è stata la Polizia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) VERONA – Un nome che viene dal passatopolitica, quando ancora c’era la, o meglio, il partito bianco era ormai defunto, ma il suo patrimonioare era immenso. Lui,, 63 anni, originario di Colognola ai Colli, in provincia di Verona, comperò per 1,8 milioni di euro qualcosa come 120, con l’approvazione – disse una dozzina di anni fa – di ciò che restavanomenklatura scudocrociata. Adesso lo hannoin, a Capodistria. O meglio, l’arresto è avvenuto sei mesi fa, ma era stato tenuto segreto, in attesa dell’estradizione che ora è avvenuta. Ad individuarlo, con una brillante operazione di intelligence investigativa, è stata la Polizia di ...

