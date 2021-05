Arrestato il padre di Gianluca Scamacca a Trigoria | minacce con una spranga

(Di martedì 18 maggio 2021) Ildiè statodalla polizia dopo che aha danneggiato le auto di alcuni dirigenti sportivi. Ildel giocatore del Sassuoloè stato: stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello sport nel pomeriggio del 17 maggio l’uomo si è introdotto con unanel centro sportivo Fulvio Bernardini die ha danneggiato le auto di alcuni dirigenti giallorossi (tra cui, secondo il giornale, quelle di Tiago Pinto, Lombardo e De Sanctis). L’uomo sarebbe stato fuori di sé dalla rabbia e avrebbe anche minacciato alcuni ragazzi che si stavano allenando. Le forze dell’ordine lo hanno tratto in arresto e al momento non sono chiari i ...

Attimi di paura ieri pomeriggio a Trigoria quando il padre di Scamacca, centravanti del Genoa e con un passato nelle giovanili della Roma, si è introdotto nel centro sportivo e poi è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Non si conoscono ancora i motivi del gesto dell'uomo.