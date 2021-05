Ariana Grande si è sposata in California: ecco a chi ha detto “sì” (Di martedì 18 maggio 2021) Nel fine settimana Ariana Grande si è sposata con Dalton Gomez, agente immobiliare di lusso: scopriamo i dettagli della love story. Robin Marchant/Getty Images for The Recording AcademyAriana Grande, la pop star celebre in tutto il mondo, durante il weekend è convolata a nozze con Dalton Gomez, con sui si era fidanzata ufficialmente circa cinque mesi fa. A renderlo noto è il sito di cronaca rosa Tmz. Come poi spiegato dall’entourage della cantante, la cerimonia nuziale è stata di natura intima, con meno di venti persone invitate. Il matrimonio si è celebrato nella storica casa della cantante, situata a Montecito, nel sud della California. Ti potrebbe interessare anche -> Divorzio Bill e Melinda Gates, ecco la vera causa della ... Leggi su ck12 (Di martedì 18 maggio 2021) Nel fine settimanasi ècon Dalton Gomez, agente immobiliare di lusso: scopriamo i dettagli della love story. Robin Marchant/Getty Images for The Recording Academy, la pop star celebre in tutto il mondo, durante il weekend è convolata a nozze con Dalton Gomez, con sui si era fidanzata ufficialmente circa cinque mesi fa. A renderlo noto è il sito di cronaca rosa Tmz. Come poi spiegato dall’entourage della cantante, la cerimonia nuziale è stata di natura intima, con meno di venti persone invitate. Il matrimonio si è celebrato nella storica casa della cantante, situata a Montecito, nel sud della. Ti potrebbe interessare anche -> Divorzio Bill e Melinda Gates,la vera causa della ...

