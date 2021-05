Ariana Grande, ma grande davvero: si è sposata. Il matrimonio segreto sorprende tutti: chi è il marito (Di martedì 18 maggio 2021) Un inatteso profumo di fiori d’arancio ha investito la moltitudine di fan di una delle pop star più apprezzate degli ultimi anni. Naturalmente stiamo parlando di Ariana grande che, a grandissima sorpresa, sarebbe convolata a nozze senza preavviso con il suo fidanzato (l’agente immobiliare Dalton Gomez, classe 1995). Una cerimonia casalinga, composta da pochissimi intimi. Un matrimonio non da star, direbbe qualcuno. Prima del Natale 2020 i due innamorati si erano rivelati al mondo. A distanza di pochi mesi dall’annuncio del loro fulmineo amore l’importante passo del matrimonio. Il famoso portale TMZ è stato il primo a lanciare lo sconvolgente scoop e, nel giro di pochi minuti, è stato delirio tra l’esercito di ammiratori di Ariana grande. Ma come si ... Leggi su tuttivip (Di martedì 18 maggio 2021) Un inatteso profumo di fiori d’arancio ha investito la moltitudine di fan di una delle pop star più apprezzate degli ultimi anni. Naturalmente stiamo parlando diche, a grandissima sorpresa, sarebbe convolata a nozze senza preavviso con il suo fidanzato (l’agente immobiliare Dalton Gomez, classe 1995). Una cerimonia casalinga, composta da pochissimi intimi. Unnon da star, direbbe qualcuno. Prima del Natale 2020 i due innamorati si erano rivelati al mondo. A distanza di pochi mesi dall’annuncio del loro fulmineo amore l’importante passo del. Il famoso portale TMZ è stato il primo a lanciare lo sconvolgente scoop e, nel giro di pochi minuti, è stato delirio tra l’esercito di ammiratori di. Ma come si ...

