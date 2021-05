Ariana Grande ha sposato Dalton Gomez | il matrimonio celebrato nella casa della star

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 18 maggio 2021)in gran segreto per, nessuna ha visto foto delle nozze ma il portavoceha confermato. E’ al magazine People che avrebbe raccontato tutto riferendo che alle nozze dic’erano solo una ventina di persone, che la cerimonia si è svoltadi lei e che gli sposi e le rispettive famiglie non potrebbero essere più felici. E’ TMZ a riportare che ilsi è tenuto a Montecito in California lo scorso fine settimana. Il luogo scelto per pronunciare le promesse non è casuale perchée suo marito adorano quel posto, adorano la bellissima...