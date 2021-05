Ariana Grande ha detto sì a Dalton Gomez: la cantante si è sposata (Di martedì 18 maggio 2021) Le nozze si sono svolte in totale segreto Ariana Grande lontano da occhi indiscreti e nel totale riserbo ha detto sì al suo Dalton Gomez. I due si sono sposati infatti con una cerimonia privata: a confermare l’indiscrezioni un membro del suo entourage al sito E!Online. La coppia sarebbe convolata a nozze lo scorso weekend a Montecito dove la pop star avrebbe detto sì all’agente immobiliare Dalton Gomez. Presenti alla cerimonia solo alcuni amici, per un totale, secondo quanto svelato da alcune fonti di 20 persone. Non per questo però non è stato un giorno magico: anzi la cerimonia starebbe stata molto romantica e i due sono apparsi, stando alla versione delle fonti, molto coinvolti e innamorati. Leggi anche: Ariana ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 maggio 2021) Le nozze si sono svolte in totale segretolontano da occhi indiscreti e nel totale riserbo hasì al suo. I due si sono sposati infatti con una cerimonia privata: a confermare l’indiscrezioni un membro del suo entourage al sito E!Online. La coppia sarebbe convolata a nozze lo scorso weekend a Montecito dove la pop star avrebbesì all’agente immobiliare. Presenti alla cerimonia solo alcuni amici, per un totale, secondo quanto svelato da alcune fonti di 20 persone. Non per questo però non è stato un giorno magico: anzi la cerimonia starebbe stata molto romantica e i due sono apparsi, stando alla versione delle fonti, molto coinvolti e innamorati. Leggi anche:...

