Argentina, 25 positivi nel River Plate: in 10 disponibili per la Copa Libertadores

Emergenza Covid-19 in casa River Plate. Nuovi casi di Covid-19 tra le fila del River Plate. Si tratta di Lucas Beltrán, Flabian Londoño Bedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio e Alex Vigo. Nomi che si aggiungono alla già lunga lista di contagiati che, fino ad oggi, contava 15 atleti. Il tecnico Marcelo Gallardo può contare solo su 10 giocatori, senza avere portieri a disposizione, per il match di Copa Libertadores che si terrà domani contro i colombiani del Santa Fe. Una vera e propria emergenza per la squadra Argentina che ha comunicato nella notte le nuove positività al Covid-19 sottolineando che, ad oggi, risultano in tutto 25 calciatori contagiati. Per questo motivo, in conformità con le disposizioni in materia di sostituzione per infortunio in ...

