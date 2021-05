Arancia Meccanica | 50 anni dopo la verità sulla famosa scena | “Mi provocò una lesione della retina”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 18 maggio 2021) Ricordate ladi “” in cui Alex DeLarge è costretto a tenere le palpebre aperte come prevedeva il protocollo del “Programma Ludovico”?50dall’uscita di uno dei film più importantistoria del cinema, Malcolm McDowell racconta quanto fu sofferente sottoporsi a quella tortura. L’attore che interpretò il “capo” dei Drughi ha infatti confessato in un’intervista che le mollette utilizzate per impedirgli di chiudere gli occhi arrivarono addirittura a causargli una. “Lì per lì non sentivo niente perché mi facevano l’anestesia, ma quando l’effetto scompariva, il dolore era terribile”, racconta McDowell. Eppure, nonostante questo apparente “sadismo”, il celebre attore coltiva ancora ...