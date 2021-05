Apple Music regala qualità: arrivano i nuovi formati audio strepitosi (Di martedì 18 maggio 2021) Grandi novità in casa Apple e di preciso per quanto riguarda il servizio Apple Music: sarà possibile riprodurre i brani in altissima qualità, cosa fino ad oggi non permessa. Apple Music, le novità e le ultimeAd annunciare l’apprezzabile novità è stata la stessa multinazionale di Cupertino, aggiungendo tra l’altro che tale inedito sarà fruibile in maniera totalmente gratuita, senza alcun sovrapprezzo per coloro che sono già abbonati al servizio. Nel dettaglio, verranno aggiunte due opzioni audio per ascoltare i brani Musicale, leggasi “Lossless”, ovvero, l’alta fedeltà, e “Spatial audio” (audio spaziale), che riproduce la Musica in 3D, in tre dimensioni. Un’opzione che sarà godibile non soltanto dagli ... Leggi su computermagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Grandi novità in casae di preciso per quanto riguarda il servizio: sarà possibile riprodurre i brani in altissima, cosa fino ad oggi non permessa., le novità e le ultimeAd annunciare l’apprezzabile novità è stata la stessa multinazionale di Cupertino, aggiungendo tra l’altro che tale inedito sarà fruibile in maniera totalmente gratuita, senza alcun sovrapprezzo per coloro che sono già abbonati al servizio. Nel dettaglio, verranno aggiunte due opzioniper ascoltare i braniale, leggasi “Lossless”, ovvero, l’alta fedeltà, e “Spatial” (spaziale), che riproduce laa in 3D, in tre dimensioni. Un’opzione che sarà godibile non soltanto dagli ...

