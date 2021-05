ANTICIPAZIONI IL PARADISO DELLE SIGNORE: L’ADDIO DI MARTA E UN NUOVO FUTURO PER VITTORIO (Di martedì 18 maggio 2021) Mentre prosegue il successo de Il PARADISO DELLE SIGNORE – anche ieri pomeriggio oltre 2 milioni di telespettatori, nonostante il Giro d’Italia – sono uscite le ANTICIPAZIONI sulle ultime puntate. Il gran finale di stagione andrà in onda venerdì 28 maggio su Rai. Poi, come anticipato sulle nostre pagine, arrivano le repliche de L’Allieva. Il PARADISO tornerà in replica dal 19 agosto mentre le nuove puntate prenderanno il via lunedì 13 settembre, quando partirà la stagione autunnale dell’ammiraglia Rai. MARTA e VITTORIO: riconciliazione, addio o pausa di riflessione? Dalle ANTICIPAZIONI del PARADISO DELLE SIGNORE emerge che la prossima settimana vedremo una rottura tra i personaggi interpretati da ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 18 maggio 2021) Mentre prosegue il successo de Il– anche ieri pomeriggio oltre 2 milioni di telespettatori, nonostante il Giro d’Italia – sono uscite lesulle ultime puntate. Il gran finale di stagione andrà in onda venerdì 28 maggio su Rai. Poi, come anticipato sulle nostre pagine, arrivano le repliche de L’Allieva. Iltornerà in replica dal 19 agosto mentre le nuove puntate prenderanno il via lunedì 13 settembre, quando partirà la stagione autunnale dell’ammiraglia Rai.: riconciliazione, addio o pausa di riflessione? Dalledelemerge che la prossima settimana vedremo una rottura tra i personaggi interpretati da ...

