Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv, 18 maggio 2021: inchieste, temi, interviste, chi sono gli ospiti (Di martedì 18 maggio 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Ampio spazio sarà dedicato al tema dell’occupazione abusiva di case private, con aggiornamenti sulle vicende già note. Grazie alla trasmissione, che ha acceso i riflettori, alcuni proprietari sono riusciti a entrare in possesso delle proprio abitazioni, mentre altri sono ancora in difficoltà e subiscono le minacce da parte degli inquilini morosi. Fuori dal Coro, puntata martedì 18 maggio 2021: ospiti, Anticipazioni e servizi Questa sera si tornerà a parlare del vaccino ReiThera, quello italiano che negli scorsi giorni ha subito una forte battuta d’arresto a causa della mancata registrazione da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “dal“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Ampio spazio sarà dedicato al tema dell’occupazione abusiva di case private, con aggiornamenti sulle vicende già note. Grazie alla trasmissione, che ha acceso i riflettori, alcuni proprietaririusciti a entrare in possesso delle proprio abitazioni, mentre altriancora in difficoltà e subiscono le minacce da parte degli inquilini morosi.dal, puntata martedì 18e servizi Questa sera si tornerà a parlare del vaccino ReiThera, quello italiano che negli scorsi giorni ha subito una forte battuta d’arresto a causa della mancata registrazione da ...

