ANSA - IL - PUNTO/COVID: vaccini, boom prenotazioni in Sardegna (Di martedì 18 maggio 2021) E' boom di prenotazioni per la vaccinazione anti COVID sulla nuova piattaforma predisposta da Poste Italiane. Dal 14 maggio scorso, data in cui il sistema è entrato in funzione, in Sardegna sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) E'diper la vaccinazione antisulla nuova piattaforma predisposta da Poste Italiane. Dal 14 maggio scorso, data in cui il sistema è entrato in funzione, insono ...

Advertising

AnsaBasilicata : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata contagi sempre in calo. Ma ieri altri tre decessi. Da domani scuole superiori a… - Ss51202463 : RT @ansaeuropa: 'Non ci aspettiamo il ritiro' della riforma della #Pac 'ma noi usiamo la nostra piattaforma per diffondere il punto di vist… - ENRICO27218318 : RT @EsteriLega: ok MATTARELLA,IN RAPPORTI INTERNAZIONALI ACCANTONARE CONTRASTI (ANSA)- 'Dal punto di vista dei rapporti internazionali bi… - EsteriLega : ok MATTARELLA,IN RAPPORTI INTERNAZIONALI ACCANTONARE CONTRASTI (ANSA)- 'Dal punto di vista dei rapporti internazi… - GiuliaTamagnin1 : RT @AStramezzi: L’errore originale di tutte le aziende che hanno messo a punto ciò che viene iniettato è stato quello di utilizzare la Prot… -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO ANSA - IL - PUNTO/COVID: vaccini, boom prenotazioni in Sardegna E' boom di prenotazioni per la vaccinazione anti Covid sulla nuova piattaforma predisposta da Poste Italiane. Dal 14 maggio scorso, data in cui il sistema è entrato in funzione, in Sardegna sono ...

Libri. L'Osservatore, ritratto di Mario Agnes, giornalista di pace Il cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin - Ansa In secondo luogo, per il ... Ma anche Benedetto XVI ha avuto di lui grande stima, al punto da dedicargli una lettera di commiato, quando ...

ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna punta al bianco, solo 23 casi - Cronaca ANSA Nuova Europa 'Ho ucciso Sharon', l'ex compagno della mamma confessa (ANSA) - COMO, 18 MAG - Ha deciso di confessare l'omicida di Sharon, la bimba di soli 18 mesi morta nel gennaio scorso in un appartamento di Cabiate (Como). Gabriel Robert Marincat, 25 anni, ex compag ...

Porti: nave crociera Msc Seaside fa tappa anche a Siracusa "Da agosto ad oggi abbiamo accolto 60 mila viaggiatori in sicurezza, grazie al rigoroso Protocollo di salute che applichiamo su tutte navi. E siamo lieti di aver inserito Siracusa tra le nostre destin ...

E' boom di prenotazioni per la vaccinazione anti Covid sulla nuova piattaforma predisposta da Poste Italiane. Dal 14 maggio scorso, data in cui il sistema è entrato in funzione, in Sardegna sono ...Il cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin -In secondo luogo, per il ... Ma anche Benedetto XVI ha avuto di lui grande stima, alda dedicargli una lettera di commiato, quando ...(ANSA) - COMO, 18 MAG - Ha deciso di confessare l'omicida di Sharon, la bimba di soli 18 mesi morta nel gennaio scorso in un appartamento di Cabiate (Como). Gabriel Robert Marincat, 25 anni, ex compag ..."Da agosto ad oggi abbiamo accolto 60 mila viaggiatori in sicurezza, grazie al rigoroso Protocollo di salute che applichiamo su tutte navi. E siamo lieti di aver inserito Siracusa tra le nostre destin ...