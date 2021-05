Angelini e la dipendente in nero: senza l’autodenuncia social avremmo mai saputo? (Di martedì 18 maggio 2021) Nella vicenda che nel corso del fine settimana ha coinvolto il musicista Roberto Angelini c’è ovviamente una forte componente social. Anzi, la storia della dipendente del suo ristorante di sushi al quartiere San Lorenzo di Roma, fatta lavorare in nero e fermata dopo il coprifuoco dalla Guardia di Finanza alla guida di un furgoncino, si è sviluppata completamente a cavallo di Facebook, Instagram e, più avanti, Twitter. Dopo un controllo notturno la Finanza ha poi compiuto gli accertamenti del caso, convocato la lavoratrice e appurato che non era stata regolarmente assunta. Ha infine multato il chitarrista di “Gatto matto” per circa 15mila euro, raddoppiando la sanzione a causa del fatto che, almeno fino a qualche giorno fa, questi si rifiutava di assumerla. Visualizza questo post su ... Leggi su wired (Di martedì 18 maggio 2021) Nella vicenda che nel corso del fine settimana ha coinvolto il musicista Robertoc’è ovviamente una forte componente. Anzi, la storia delladel suo ristorante di sushi al quartiere San Lorenzo di Roma, fatta lavorare ine fermata dopo il coprifuoco dalla Guardia di Finanza alla guida di un furgoncino, si è sviluppata completamente a cavallo di Facebook, Instagram e, più avanti, Twitter. Dopo un controllo notturno la Finanza ha poi compiuto gli accertamenti del caso, convocato la lavoratrice e appurato che non era stata regolarmente assunta. Ha infine multato il chitarrista di “Gatto matto” per circa 15mila euro, raddoppiando la sanzione a causa del fatto che, almeno fino a qualche giorno fa, questi si rifiutava di assumerla. Visualizza questo post su ...

Advertising

StefanoFeltri : Nella vita si fanno errori. Ammetterli è il primo passo: la vera storia di @roberto4ngelini di @welikeduel e della… - stanzaselvaggia : “Quando vuoi aiutare un amico in difficoltà, non lo fai in cambio del suo lavoro in nero”. @mont_eiro_rossi ha scri… - ElettricM : RT @Gianni78605577: @figliocomunista @Lepetitchat___ Avranno poca credibilità se si tengono #Angelini in studio. Da domani con quale credib… - afgianas : RT @PillaPaladini: Che dicono tutti coloro di sinistra sinistra che sotto al post di Angelini, hanno offeso pesantemente la ragazza invece… - ToninoCogoni : RT @PillaPaladini: Che dicono tutti coloro di sinistra sinistra che sotto al post di Angelini, hanno offeso pesantemente la ragazza invece… -