Ancora bombardamenti su Gaza ma si aprono spiragli per il cessate il fuoco

Advertising

mefabriziogatti : Ancora bombardamenti? Non siete sazi? - Fusillide : RT @FrancoScarsell2: L’orrore mediorientale. Ancora razzi, bombardamenti e colpi di mortaio. Dolore e lutti, da una parte e dall’altra. Sub… - 67_robin : RT @alexchicchi: Cos'ha da perdere ancora un uomo che tiene in braccio il figlioletto morto nei bombardamenti? Riesco a sentire il suo dol… - aandena29 : RT @nenanewsagency: #PALESTINA. Ancora bombe su #Gaza, sciopero generale dei palestinesi israeliani. Ospedali al collasso, strade distrutte… - nenanewsagency : #PALESTINA. Ancora bombe su #Gaza, sciopero generale dei palestinesi israeliani. Ospedali al collasso, strade distr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora bombardamenti

Per ora, comunque, il martellamento continua, e anche il lancio dei razzi:stamane un'intensa 'grandinata' nel sud di Israele. Tshahal, l'esercito con la stella di David, ha fatto sapere di ...... il ministero della sanità palestinese ha reso noto che in nove giorni di continui... ha finora ricevuto 122.000 dosi di vaccini, più della metà delle quali non sono state...La serata di ieri è stata segnata da una nuova conversazione fra il presidente Usa Joe Biden e Netanyahu, la terza dall'inizio della crisi. La violenza è scoppiata anche tra ebrei e arabi-israeliani a ...Ospedali al collasso, strade distrutte e feriti portati a spalla. Stamattina ancora una cinquantina i bombardamenti israeliani sulla Striscia, mentre i palestinesi cittadini israeliani si preparano al ...