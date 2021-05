Anche Di Maio ha incontrato lo 007 più famoso d’Italia

(Di martedì 18 maggio 2021) Non solo Matteo Renzi. Lo 007 Marco Mancini, caporeparto del Dipartimento Servizi per l’informazione e la sicurezza, avrebbel’attuale ministro degli Esteri. A svelare l’appuntamento è il quotidiano Domani: la conferma è arrivata dallo stesso Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro. “Tra l’uomo dei servizi e il ministro c’è stato solo uno scambio veloce, tipo “piacere, piacere”,

Advertising

StefanoFeltri : Chissà se adesso i Cinque stelle presenteranno una interrogazione anche sugli incontri tra @luigidimaio e Marco Man… - isamiccoli52 : RT @StefanoFeltri: Chissà se adesso i Cinque stelle presenteranno una interrogazione anche sugli incontri tra @luigidimaio e Marco Mancini,… - SoniasSpada : @stax7580 @MarceVann @sostengoi40 Questa vostra mania di griffare gli elettori del m5s fa tenerezza. Io non ho vota… - GiuseppeCima : RT @StefanoFeltri: Chissà se adesso i Cinque stelle presenteranno una interrogazione anche sugli incontri tra @luigidimaio e Marco Mancini,… - Venice_Mariposa : RT @VolpiPvolpi99: Dai Feltri su, non coprirti di ridicolo che sei una persona intelligente. Sai benissimo che la Farnesina è luogo diverso… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Maio

... Giancarlo Giorgetti, e al ministro degli Esteri, Luigi Di, in cui Confapi chiede al governo ... basato su un sistema industriale di trasformazionedi materie prime siderurgiche, continuare ...... e quelli più affidabili tra loro, Conte e Di, sono ancora a metà del guado e ciò gli impone di provare a portarsi dietropezzi della prima ora (vedi Raggi) da non lasciare alle schiere ...La spia Marco Mancini ha incontrato anche Di Maio: l’appuntamento alla Farnesina favorito dal magistrato Gratteri. Periodico Daily ...L’uccisione in culla del progetto di candidatura di Zingaretti a Sindaco di Roma da parte della Lombardi ha d’improvviso svegliato dal torpore un’ampia area del Partito Democratico che a lungo aveva c ...