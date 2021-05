Amici 20 | Aka7even senza filtri sul rapporto con Tancredi | “Siamo come marito e moglie”

(Di martedì 18 maggio 2021) Anche quest’ultima edizione diè giunta al termine e tra i personaggi più chiacchierati c’è stato sicuramente. Il cantante, nonostante sia arrivato in finale, non è riuscito a posizionarsi sul podio, ma all’esterno del talent sembra stia avendo molto successo con il suo inedito. E proprio nelle ultime ore, l’ex allievo della scuola … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify. Sempre durante il programma, l'artista ha lanciato altri due brani, "Yellow" e "Mille". Raffaele Renda, ex cantante di Amici di Maria De Filippi, si frequenta con Martina Mliddi: i due hanno confermato il rapporto. In una diretta su Instagram, Fabrizio Prolli ha dichiarato di essere un fan di Aka7even. Inoltre, si è complimentato con Giulia per la vittoria.