Amici 20 | Aka7even rivela tutto in diretta | da Tancredi a Martina Miliddi

(Di martedì 18 maggio 2021) Terminato20 i protagonisti della finale continuano a essere al centro dell’attenzione:ini rapporti conLa finale di20 ha sorpreso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : #Amici20, la finale di Aka7even, perde la finale ma sforna hit che fanno ballare tutta Italia - MarikaPatetniti : RT @Ri_Ghetto: Da oggi niente più daytime di Amici: Alexa play “Mi manchi” di Aka7even - necesitoellos : RT @Ri_Ghetto: Da oggi niente più daytime di Amici: Alexa play “Mi manchi” di Aka7even - harrehismyhero : RT @Ri_Ghetto: Da oggi niente più daytime di Amici: Alexa play “Mi manchi” di Aka7even - Aripannaaaa : RT @Ri_Ghetto: Da oggi niente più daytime di Amici: Alexa play “Mi manchi” di Aka7even -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Aka7even

In una diretta Instagram ,è tornato a parlare di Martina . Il fnalista di20 ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan ed alla fine ha cantato Mi Manchi, brano dedicato ...rompe il silenzio su Martina Miliddi: dopo la finale diil cantante spiega tutto Pubblicato il 18 - 05 - 2021 alle ore 07:42. Ultima modifica il 18 - 05 - 2021 alle ore 07:42 /Terminato Amici 20 i protagonisti della finale continuano a essere al centro dell'attenzione: Aka7even in diretta rivela i rapporti con Martina e Tancredi ...Aka7even rivela alcune curiosità della sua esperienza ad Amici in una diretta Instagram. La ventesima edizione di Amici si è conclusa sabato 15 maggio 2021 con la vittoria della ballerina Giulia ...