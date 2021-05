Amazon vuole acquistare MGM per il suo catalogo di 4.000 film (Di martedì 18 maggio 2021) Amazon sarebbe interessata all'acquisto del colosso MGM per mettere le mani sul suo catalogo di 4.000 film, le trattative sarebbero in corso. Amazon starebbe cercando di espandere la sua presenza a Hollywood attraverso l'acquisizione della MGM, storica compagnia di produzione che possiede un catalogo di oltre 4.000 titoli. Secondo alcuni report, il gigante della tecnologia avrebbe da settimane avviato i negoziati per l'acquisizione di MGM per circa 9 miliardi di dollari. La notizia della possibile acquisizione, riportata da Indiewire, non suona come una sorpresa. In autunno si è sparsa la voce che MGM si stava preparando a una vendita seguita da possibili speculazioni su un'offerta da parte di Apple. Adesso scopiamo che un altro gigante dell'hi tech potrebbe essere interessato ad acquisire … Leggi su movieplayer (Di martedì 18 maggio 2021)sarebbe interessata all'acquisto del colosso MGM per mettere le mani sul suodi 4.000, le trattative sarebbero in corso.starebbe cercando di espandere la sua presenza a Hollywood attraverso l'acquisizione della MGM, storica compagnia di produzione che possiede undi oltre 4.000 titoli. Secondo alcuni report, il gigante della tecnologia avrebbe da settimane avviato i negoziati per l'acquisizione di MGM per circa 9 miliardi di dollari. La notizia della possibile acquisizione, riportata da Indiewire, non suona come una sorpresa. In autunno si è sparsa la voce che MGM si stava preparando a una vendita seguita da possibili speculazioni su un'offerta da parte di Apple. Adesso scopiamo che un altro gigante dell'hi tech potrebbe essere interessato ad acquisire …

