Amazon vuole accaparrarsi il catalogo MGM per 9 miliardi di dollari (Di martedì 18 maggio 2021) Amazon ha avviato le trattative per acquisire il catalogo MGM per la cifra di 9 miliardi di dollari. Tra i titoli di proprietà della nota casa cinematografica figurano James Bond, Terminator, Rocky e Lo Hobbit.... Leggi su dday (Di martedì 18 maggio 2021)ha avviato le trattative per acquisire ilMGM per la cifra di 9di. Tra i titoli di proprietà della nota casa cinematografica figurano James Bond, Terminator, Rocky e Lo Hobbit....

