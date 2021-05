Amazon tratta per acquistare Mgm, una sfida per trasformare la library in uno sterminato archivio di storia del cinema (anche muto) (Di martedì 18 maggio 2021) Amazon mette sul piatto 9 miliardi per acquistare MGM. La notizia riportata da Variety sembra oramai un dato di fatto perché è da almeno sei mesi che uno dei più antichi studios hollywoodiani ha fatto capire di essere materialmente sul mercato. Quelle che però fino a qualche mese fa sembrano solo chiacchiere, ora, secondo Variety, sono diventate qualcosa di molto concreto. Sarebbe infatti il vicepresidente senior di Amazon Studios e Prime Video, Mike Hopkins, ad aver intavolato una trattativa direttamente con il presidente del cda di MGM, Kevin Ulrich, la cui società Anchorage Capital è uno dei principali azionisti di MGM. Per diversi giorni la forbice dell’acquisizione è oscillata tra 7 e 10 miliardi di dollari, fino ad arrivare ai 9 dell’offerta finale di Amazon. L’attenzione del colosso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021)mette sul piatto 9 miliardi perMGM. La notizia riportata da Variety sembra oramai un dato di fatto perché è da almeno sei mesi che uno dei più antichi studios hollywoodiani ha fatto capire di essere materialmente sul mercato. Quelle che però fino a qualche mese fa sembrano solo chiacchiere, ora, secondo Variety, sono diventate qualcosa di molto concreto. Sarebbe infatti il vicepresidente senior diStudios e Prime Video, Mike Hopkins, ad aver intavolato unativa direttamente con il presidente del cda di MGM, Kevin Ulrich, la cui società Anchorage Capital è uno dei principali azionisti di MGM. Per diversi giorni la forbice dell’acquisizione è oscillata tra 7 e 10 miliardi di dollari, fino ad arrivare ai 9 dell’offerta finale di. L’attenzione del colosso ...

