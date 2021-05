Amazon punta al colpaccio nel cinema: offerta da 9 miliardi di dollari per la storica Metro Goldwyn Mayer (Di martedì 18 maggio 2021) Amazon potrebbe preparare uno dei colpi più importanti nel mondo del cinema degli ultimi anni. La società di Jeff Bezos starebbe trattando per acquistare la società cinematografica e televisiva Metro Goldwyn Mayer (MGM) per circa 9 miliardi di dollari (7.4 miliardi di euro). Le trattative, secondo quanto riporta Bloomberg, sarebbe in corso da diverse settimane e al tavolo si sarebbero seduti il capo di Amazon Tv, Mike Hopkins e il presidente di MGM, Kevin Ulrich. Metro-Goldwyn-Mayer, il cui fondo Anchorage Capital rappresenta il principale azionista, è in cerca di un acquirente da mesi. La possibile acquisizione di MGM permetterebbe ad Amazon di ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021)potrebbe preparare uno dei colpi più importanti nel mondo deldegli ultimi anni. La società di Jeff Bezos starebbe trattando per acquistare la societàtografica e televisiva(MGM) per circa 9di(7.4di euro). Le trattative, secondo quanto riporta Bloomberg, sarebbe in corso da diverse settimane e al tavolo si sarebbero seduti il capo diTv, Mike Hopkins e il presidente di MGM, Kevin Ulrich., il cui fondo Anchorage Capital rappresenta il principale azionista, è in cerca di un acquirente da mesi. La possibile acquisizione di MGM permetterebbe addi ...

