Amazon Ha Messo Gli Occhi Su Hollywood: 9 Miliardi Per La Metro-Goldwyn-Mayer (Di martedì 18 maggio 2021) Il colosso dell'ecommerce ha fatto un'offerta per acquistare la casa di produzione con titoli storici, da James Bond a Rocky RockyLa libreria di Amazon Prime Video potrebbe arricchirsi presto con gli oltre 4mila titoli di Metro-Goldwyn-Mayer, casa di produzione cinematografica fondata negli anni Venti che ha prodotto successi globali e pietre miliari, da Rocky a RoboCop, dal dottor Zivago a 2001: Odissea nello spazio, passando per il franchise di James Bond (50%), solo per citarne alcuni. Mgm, posseduta da un consorzio di imprenditori e con un "palmares" di 208 Oscar, è in vendita da dicembre, tanto che l'abboccamento di Amazon con offerta da 9 Miliardi di dollari non sarebbe il primo, ma coinciderebbe con la cifra ...

