Amanda Wakeley | in crisi nera il brand preferito dalle donne della royal family

Leggi su vanityfair

(Di martedì 18 maggio 2021) La pandemia ha messo in ginocchio una delle firme preferite dalle donne della famiglia reale britannica. Alle prime difficoltà scaturite nel periodo del lockdown, il brand Amanda Wakeley aveva intrapreso la ricerca di un acquirente che potesse salvare l’azienda ma, in mancanza di questo, la società venerdì scorso è entrata in amministrazione controllata.