Alicia Breuer | la 17enne star di TikTok | “Guadagno 10mila euro al giorno con i video | non ha alcun senso andare all’università”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Dice di guadagnaresterline algrazie a. Per questo, una ragazza di soli 17 anni, ha deciso di abbandonare gli studi. La storia è stata raccontata dal Mirror:ha cominciato a pubblicaresulla piattaforma cinese per noia, durante il lockdown. Untira l’altro, e il numero di follower è salito raggiungendo quota 750mila. Con i follower, sono saliti anche i guadagni. Un’agenzia di management ha fatto un contratto adpermettendole di entrare in contatto con brand importanti che lavorano nel settore della cosmesi o dell’abbigliamento. Lancome, Urban Outfitters, Bershka sonoi dei marchi che hanno deciso di promuovere i propri prodotti sui social network ...