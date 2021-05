Alfonso Signorini sparito dalla tv dopo il Gf Vip | cosa c’è dietro

(Di martedì 18 maggio 2021) È giunto al capolinea da oltre due mesi il Grande Fratello Vip, perchénon è più apparso in televisione? Svelato il motivola finale del Grande Fratello Vip… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Dopo la lunga conduzione del GF Vip 5 (in assoluto l'edizione più lunga del programma)è praticamente sparito dai radar tv e lui stesso ne ha spiegato il motivo.sparito dalla tv Dopo la sua lunga conduzione al Grande Fratello Vipè ...Adesso vuota il sacco e spiega il motivo Si parla da tempo ormai del nuovo cast del ' Grande Fratello Vip' e del lavoro che, direttore del settimanale Chi e da due edizioni anche ...Dopo la lunga conduzione del GF Vip 5 (in assoluto l’edizione più lunga del programma) Alfonso Signorini è praticamente sparito dai radar tv e lui stesso ne ha spiegato il motivo. Alfonso Signorini sp ...Gaia Zorzi è bisessuale. Il coming out della sorella del vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, non è passato inosservato.