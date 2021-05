Alessandro Di Battista ospite di Accordi&Disaccordi mercoledì 19 maggio alle 21 25 su Nove Con Marco Travaglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Torna sull’appuntamento con l’attualità del talk ‘Accordi&Disaccordi’, in diretta ogniin prima serata con la conduzione di Andrea Scanzi e Luca Sommi. La puntata in onda1921.25 vedel’attivista politicoDi. Con lui si discuterà del governo Draghi, verso il quale l’ex militante grillino ha espresso tutta la sua insoddisfazione ritenendo che i Cinque stelle non sarebbero mai dovuti entrare per evitare “la grande ammucchiata” insieme a un nemico storico come Forza Italia. Come sempre il direttore de Il Fatto Quotidianocommenterà la cronaca politica della settimana. Spazio poiincursioni satiriche della webstar ...