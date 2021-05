Affari e Finanza ricorda che Ancelotti fu il primo a denunciare lo strapotere dei procuratori (Di martedì 18 maggio 2021) Affari e Finanza nel suo report pubblicato ieri sullo strapotere e la ricchezza dei procuratori del calcio, ricorda che il problema non è certo stato scoperto oggi, ma nel 2016 fu Carlo Ancelotti, all’epoca allenatore del Bayern a denunciarlo «I procuratori sono troppo influenti. Molti club hanno consegnato loro il potere» Purtroppo, nonostante il coro di consensi, le sue parole finirono nel vuoto anche perché molti club costruiscono la propria fortuna proprio grazie buon rapporto con i procuratori mentre dovrebbero essere i calciatori ha decidere del loro futuro, come Ancelotti aveva auspicato «Le figure più importanti nel calcio devono essere i calciatori» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021)nel suo report pubblicato ieri sulloe la ricchezza deidel calcio,che il problema non è certo stato scoperto oggi, ma nel 2016 fu Carlo, all’epoca allenatore del Bayern a denunciarlo «Isono troppo influenti. Molti club hanno consegnato loro il potere» Purtroppo, nonostante il coro di consensi, le sue parole finirono nel vuoto anche perché molti club costruiscono la propria fortuna proprio grazie buon rapporto con imentre dovrebbero essere i calciatori ha decidere del loro futuro, comeaveva auspicato «Le figure più importanti nel calcio devono essere i calciatori» L'articolo ilNapolista.

