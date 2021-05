Addio al maestro Franco Battiato: lutto nel mondo della musica (Di martedì 18 maggio 2021) Addio al grande maestro Franco Battiato. Oggi la notizia che sconvolge il mondo della musica italiana. Se ne va uno dei più grandi artisti che il nostro paese ha avuto, un poeta, un musicista, un vero maestro della musica. Oggi l’Italia intera lo saluta con le frasi delle sue canzoni più belle. Difficile non pensare che per dirgli Addio non si debba usare una delle strofe di una delle sue canzoni, tra le più belle. “E guarirai da tutte le malattie Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te” scriveva Battiato e oggi, quelle stesse parole, migliaia di persone, le usano per dirgli Addio in questo giorno di lutto per il nostro paese. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 maggio 2021)al grande. Oggi la notizia che sconvolge ilitaliana. Se ne va uno dei più grandi artisti che il nostro paese ha avuto, un poeta, un musicista, un vero. Oggi l’Italia intera lo saluta con le frasi delle sue canzoni più belle. Difficile non pensare che per dirglinon si debba usare una delle strofe di una delle sue canzoni, tra le più belle. “E guarirai da tutte le malattie Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te” scrivevae oggi, quelle stesse parole, migliaia di persone, le usano per dirgliin questo giorno diper il nostro paese. ...

