Ad Amatrice dopo il terremoto è arrivata l'incuria. Il Cimitero è completamente invaso dall'erba alta (Di martedì 18 maggio 2021) Il grado di civiltà di un Paese si misura nel modo con cui si custodiscono le spoglie dei propri cari, attraverso la cura ed il decoro dei cimiteri. Ma non è il caso di Amatrice, la città del Reatino – un tempo tra i Borghi più belli d'Italia – rasa al suolo dal sisma del 24 agosto 2016. Lo mostrano le foto che in queste ore stanno circolando sui social network, dalle quali si vede il Cimitero del paese completamente invaso dall'erba alta e in assoluto abbandono. Là dentro ci sono sepolte anche molte vittime del sisma e per lungo tempo, prima che si intervenisse, dopo il terremoto, le tombe erano rimaste perfino a cielo aperto, molte bare era state danneggiate, così come molte pietre dei fornetti erano cadute a terra. A distanza di quasi cinque anni ...

