Accordo Eni gas e Luce, Lnd e Corus per riqualificazione energetica in settore sportivo (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Lnd - Comitato Regionale Lombardia, Eni gas e Luce e Corus hanno stipulato un Accordo per promuovere la riqualificazione energetica e la valorizzazione delle strutture in proprietà o concessione alle società sportive lombarde affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti. L'Accordo sottoscritto, si legge in una nota, persegue l'obiettivo strategico di dare un concreto sostegno e un contributo pratico al mondo del calcio dilettantistico e quindi alle società sportive della regione impegnate a valorizzare le giovani atlete e i giovani atleti che ogni giorno corrono sui campi da gioco. L'opportunità di effettuare gli interventi di riqualificazione energetica delle strutture consentirà alle società sportive di perseguire un effettivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Lnd - Comitato Regionale Lombardia, Eni gas ehanno stipulato unper promuovere lae la valorizzazione delle strutture in proprietà o concessione alle società sportive lombarde affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti. L'sottoscritto, si legge in una nota, persegue l'obiettivo strategico di dare un concreto sostegno e un contributo pratico al mondo del calcio dilettantistico e quindi alle società sportive della regione impegnate a valorizzare le giovani atlete e i giovani atleti che ogni giorno corrono sui campi da gioco. L'opportunità di effettuare gli interventi didelle strutture consentirà alle società sportive di perseguire un effettivo ...

Advertising

italiaserait : Accordo Eni gas e Luce, Lnd e Corus per riqualificazione energetica in settore sportivo - TV7Benevento : Accordo Eni gas e Luce, Lnd e Corus per riqualificazione energetica in settore sportivo... - SassiLive : ACCORDO ENI-REGIONE BASILICATA PER ESTRAZIONI PETROLIFERE IN BASILICATA: “CONSIGLIERI REGIONALI PITTELLA E CIFARELL… - fisco24_info : Dai giacimenti di petrolio e gas un accordo da 700 milioni per la Basilicata: Firmata l’intesa fra la Regione e l’E… - SassiLive : FONDI DA ACCORDO CON ENI PER ESTRAZIONI PETROLIFERE IN BASILICATA, ASSESSORE REGIONALE ROSA: “ACCORDO CENTRODESTRA… -