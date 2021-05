Abati Group | tra sostenibilità e innovazione +28% fatturato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Labitalia) -, con sede a Bergamo, continua a crescere e chiude il primo trimestre del 2021 con une ricavi per 3 milioni di euro. Un trend che conferma quello del 2020, al termine del quale la crescita era stata pari al +21% con oltre 9 milioni di. Ad oggi sono 40 i dipendenti e un centinaio i collaboratori che lavorano nelle due aziende del gruppo, Abafil e Tecnofilati, entrambe specializzate nella creazione e lavorazione di filati innovativi e abbigliamento per diversi settori come medicale, chimico, painting, home living, fashion, militare, wellness e sport. Questi risultati ottenuti in periodo storico ed economico di profonda incertezza rappresentano un segnale positivo per una realtà italiana che produce ogni anno oltre 75 milioni di chilometri di filo, pari a circa 1,800 ...