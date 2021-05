A Mary Avery la presidenza onoraria del neonato Comitato per il Sud di Amcham Italy (Di martedì 18 maggio 2021) Amcham Italy, associazione affiliata alla Camera di commercio di Washington (la Confindustria statunitense della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese, annuncia la costituzione del Comitato per il Sud. A Mary Avery, console Usa a Napoli, è stata affidata la presidenza onoraria. Componenti di diritto dell’organismo sono i Local Chapters di Amcham nelle Regioni del Meridione, tra cui il rappresentante locale per la Regione Campania, Massimo Petrone, nominato presidente operativo, dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. “Da oltre 100 anni – si legge in una nota diffusa dalla American Chamber of Commerce in Italy -, sviluppa e favorisce le relazioni economiche e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 maggio 2021), associazione affiliata alla Camera di commercio di Washington (la Confindustria statunitense della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese, annuncia la costituzione delper il Sud. A, console Usa a Napoli, è stata affidata la. Componenti di diritto dell’organismo sono i Local Chapters dinelle Regioni del Meridione, tra cui il rappresentante locale per la Regione Campania, Massimo Petrone, nominato presidente operativo, dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. “Da oltre 100 anni – si legge in una nota diffusa dalla American Chamber of Commerce in-, sviluppa e favorisce le relazioni economiche e ...

