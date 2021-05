A che ora inizia l’episodio La danza del gabbiano de Il Commissario Montalbano: l’orario su Rai 1 (Di martedì 18 maggio 2021) A che ora inizia l’episodio La danza del gabbiano de Il Commissario Montalbano in onda oggi, martedì 18 maggio 2021, su Rai 1? La messa in onda sulla principale rete Rai è prevista in prima tv per le ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’episodio con protagonista Luca Zingaretti anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Basta avere la connessione internet. La trama Abbiamo visto a che ora inizia La danza del gabbiano (episodio in replica de Il Commissario Montalbano), ma qual è la trama? Un Montalbano disilluso, alzato di prima mattina, ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) A che oraLadelde Ilin onda oggi, martedì 18 maggio 2021, su Rai 1? La messa in onda sulla principale rete Rai è prevista in prima tv per le ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguirecon protagonista Luca Zingaretti anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Basta avere la connessione internet. La trama Abbiamo visto a che oraLadel(episodio in replica de Il), ma qual è la trama? Undisilluso, alzato di prima mattina, ...

