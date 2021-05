A Bergamo la prima panchina arcobaleno: “Simbolo di una città contro ogni discriminazione” (Di martedì 18 maggio 2021) A Bergamo, in occasione del 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omofobia, bifobia e la transfobia, è stata inaugurata la prima panchina arcobaleno. Si trova in Piazza Matteotti, nei pressi del Monumento del Partigiano, ed è stata colorata da alcuni componenti del Tavolo contro l’omolesbobitransfobia del Comune. Una cerimonia molto sentita e che ha richiamato non solo autorità locali ed esponenti di associazioni LGBTQ+ bergamasche, ma anche numerosi cittadini, specialmente giovani, desiderosi di assistere all’inaugurazione e di farsi un selfie sulla panchina arcobaleno. “Si tratta di un momento significativo nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra questa giornata dal 2005. In particolare quest’anno in cui in Parlamento si sta discutendo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) A, in occasione del 17 maggio, Giornata internazionalel’omofobia, bifobia e la transfobia, è stata inaugurata la. Si trova in Piazza Matteotti, nei pressi del Monumento del Partigiano, ed è stata colorata da alcuni componenti del Tavolol’omolesbobitransfobia del Comune. Una cerimonia molto sentita e che ha richiamato non solo autorità locali ed esponenti di associazioni LGBTQ+ bergamasche, ma anche numerosi cittadini, specialmente giovani, desiderosi di assistere all’inaugurazione e di farsi un selfie sulla. “Si tratta di un momento significativo nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra questa giornata dal 2005. In particolare quest’anno in cui in Parlamento si sta discutendo ...

