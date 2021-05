A Battiato, che mi ha insegnato la tenerezza senza vergogna e la stupidità sfacciata (Di martedì 18 maggio 2021) Bandiera Bianca l’ascoltavo a 6 anni dalla musicassetta quando la mia famiglia di buoni terroni lasciava il Nord per tornare a casa con la Fiat Croma. Io mi sedevo sempre sul bracciolo centrale e papà sbraitava furente perché diceva che così lo rompevo (cosa poi effettivamente accaduta). Ecco, Bandiera Bianca allora mi pareva una filastrocca che accompagnava quel rituale. Le note che introducevano un ritorno: il diradarsi della nebbia, l’autostrada, il paesaggio che cambiava e sapeva di casa. Era l’inizio degli anni Novanta, papà aveva ancora tanti capelli. Bandiera Bianca l’ascoltavo a 18 anni percependo in quel testo la ribellione verso un modo di fare che cominciava a trovare una sua voce, anche se non definita. L’ascoltavo a 24 anni quando i vagiti del mondo adulto suonavano estremamente stonati rispetto alle mie speranze. Oggi la ascolto rivedendo e imparando che ogni singola ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) Bandiera Bianca l’ascoltavo a 6 anni dalla musicassetta quando la mia famiglia di buoni terroni lasciava il Nord per tornare a casa con la Fiat Croma. Io mi sedevo sempre sul bracciolo centrale e papà sbraitava furente perché diceva che così lo rompevo (cosa poi effettivamente accaduta). Ecco, Bandiera Bianca allora mi pareva una filastrocca che accompagnava quel rituale. Le note che introducevano un ritorno: il diradarsi della nebbia, l’autostrada, il paesaggio che cambiava e sapeva di casa. Era l’inizio degli anni Novanta, papà aveva ancora tanti capelli. Bandiera Bianca l’ascoltavo a 18 anni percependo in quel testo la ribellione verso un modo di fare che cominciava a trovare una sua voce, anche se non definita. L’ascoltavo a 24 anni quando i vagiti del mondo adulto suonavano estremamente stonati rispetto alle mie speranze. Oggi la ascolto rivedendo e imparando che ogni singola ...

