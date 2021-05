90 anni di Ferlaino: “Maradona morto solo è il mio unico rimpianto. Tangentopoli, la monetina di Alemao e la Twingo: vi racconto tutto” (Di martedì 18 maggio 2021) Corrado Ferlaino festeggia 90 anni. L’ex presidente del Calcio Napoli lavora a pieno ritmo con l’energia di un ragazzino alle prime armi. di una vita intensa, vissuta sempre sulla cresta dell’onda e segnata in modo indelebile, tra il 1969 e il 2002, da un’irripetibile avventura nel mondo del pallone culminata nell’acquisto del più forte calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Ferlaino ha raccontato alcuni retroscena al quotidiano la Repubblica. Ferlaino E Maradona «A Maradona ho voluto bene. La sua fine mi lascia perplesso. Sinceramente non è stato aiutato abbastanza da chi doveva restargli vicino. Il fatto che sia morto solo è il mio unico grande rimpianto». I SOGNI DI ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 maggio 2021) Corradofesteggia 90. L’ex presidente del Calcio Napoli lavora a pieno ritmo con l’energia di un ragazzino alle prime armi. di una vita intensa, vissuta sempre sulla cresta dell’onda e segnata in modo indelebile, tra il 1969 e il 2002, da un’irripetibile avventura nel mondo del pallone culminata nell’acquisto del più forte calciatore di tutti i tempi, Diego Armandoha raccontato alcuni retroscena al quotidiano la Repubblica.«Aho voluto bene. La sua fine mi lascia perplesso. Sinceramente non è stato aiutato abbastanza da chi doveva restargli vicino. Il fatto che siaè il miogrande». I SOGNI DI ...

